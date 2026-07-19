Кандидат в президенты Бразилии пообещал женщинам бесплатные смартфоны

По подсчетам бразильских СМИ, если государство решит закупить простейшие смартфоны стоимостью в 700 реалов (около $125) только для 28,7 млн участниц действующих программ социальных пособий, выполнение этого обещания обойдется бюджету более чем в 20 млрд реалов (свыше $3,5 млрд). При этом в эту сумму даже не входят затраты на регулярную оплату самих пакетов мобильного интернета.