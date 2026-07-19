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Кандидат в президенты Бразилии пообещал женщинам бесплатные смартфоны

Флавиу Болсонару пока не пояснил, из каких источников будет финансироваться эта инициатива.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Правый политик и сенатор Флавиу Болсонару, претендующий на пост президента Бразилии, пообещал в случае победы на предстоящих в октябре выборах обеспечить малоимущих бразильских женщин бесплатными мобильными телефонами и доступом в интернет.

«Мы уже переговорили с операторами мобильной связи, которые были бы крайне заинтересованы помочь правительству обеспечить доступ к связи для 70 млн женщин, — заявил кандидат в ходе видеообращения в X. — Мы обсуждаем в рамках предвыборной кампании предоставление самих мобильных телефонов людям, которые не в состоянии их купить».

Как добавил портал Poder360, политик пока не пояснил, из каких источников будет финансироваться эта инициатива и какова будет доля участия частных компаний. В его предвыборном штабе подчеркнули, что программа должна помочь женщинам дистанционно получать образование, искать работу, развивать бизнес и «иметь возможность сообщать о случаях домашнего насилия».

По подсчетам бразильских СМИ, если государство решит закупить простейшие смартфоны стоимостью в 700 реалов (около $125) только для 28,7 млн участниц действующих программ социальных пособий, выполнение этого обещания обойдется бюджету более чем в 20 млрд реалов (свыше $3,5 млрд). При этом в эту сумму даже не входят затраты на регулярную оплату самих пакетов мобильного интернета.

В октябре в Бразилии пройдут очередные президентские выборы. Об участии в них уже объявил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. Его основным соперником, как ожидается, станет сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару, сын экс-президента (2019−2022) Жаира Болсонару, осужденного на 27 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.

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