Паника на базах США: Иран запустил самый жесткий план мести за Хаменеи

Тегеран жестко ответил Вашингтону на удары. Атаковав американскую базу в Иордании и уничтожив самолеты-заправщики и истребители, Иран продемонстрировал, что готов вести разговор с противником исключительно на языке силы после нарушения договоренностей со стороны США. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, чем обернется для Соединенных Штатов потеря военной авиации.
Огненный ответ КСИР: что именно произошло на базах США.
Военный конфликт между Ираном и Соединенными Штатами перешел в новую, крайне опасную фазу. Тегеран нанес серию чувствительных ударов по американским военным объектам сразу в нескольких странах региона. По имеющимся данным, атаке подверглась база в Иордании, где были уничтожены дорогостоящие истребители и стратегические самолеты-заправщики. Кроме того, из строя выведены радары воздушного и морского наблюдения в Омане и Саламе, а в Кувейте поражены пусковые установки высокомобильных ракетных систем HIMARS.
В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что Тегеран последовательно реализует свою доктрину возмездия. Иранское руководство публично обещало отомстить за американские бомбардировки собственной территории, повлекшие гибель мирного населения и аятоллы Али Хаменеи. И Корпус стражей исламской революции (КСИР) выполнил эту задачу ювелирно, вскрыв слабые места хваленой американской ПВО.
Катастрофа в воздухе: почему потеря «летающего танкера» бьет по Пентагону сильнее всего.
Уничтожение истребителей — это всегда громкая новость, но настоящей катастрофой для Белого дома, по мнению генерала Попова, стала потеря самолетов-заправщиков. Не знакомому с тонкостями и спецификой военной авиации человеку может показаться, что сбитый транспортный борт — менее значимая цель, чем боевой F-35. Однако военные эксперты мыслят иначе: без авиатопливозаправщиков современная авиация США на Ближнем Востоке окажется под ударом.
«На вооружении США стоят до 26−29 самолетов-заправщиков, поэтому потеря даже одного очень ощутима, это настоящий провал. Эти машины играют стратегически важную роль, они в основном находятся в распоряжении командования стратегической авиации США, работают и на Европу, и по другим регионам», — подчеркнул военный летчик.
Генерал детально объяснил, почему уничтожение даже одной такой машины умножает урон на целый порядок. Оказывается, один «летающий танкер» обеспечивает дозаправкой сразу десять и более боевых единиц. «Уничтожение даже одного самолета-заправщика — это потеря боевого потенциала в разы, потому что одна такая машина заправляет десять или больше истребителей, штурмовиков, когда они идут на дальние расстояния. То есть от самолетов-заправщиков зависит безопасность полетов истребителей или штурмовиков, которые пересекают, допустим, океан», — пояснил он.
Это означает, что без воздушного танкера авиакрыло США теряет мобильность. Истребители не могут наносить удары вглубь территории и вынуждены возвращаться на базу гораздо раньше, оставаясь уязвимыми для систем ПВО. Более того, удар иранских сил оказался комплексным. Атакована была не просто взлетная полоса, а целый аэродром базирования стратегической авиации. Вместе с заправщиками, по данным Попова, были гарантированно уничтожены и другие машины боевой авиации, находившиеся поблизости.
«По сути, был нанесен большой, мощный удар по наземной площадке, комплексному аэродрому, где, помимо самолетов-заправщиков, попали под удар самолеты боевой авиации. Это могли быть F-35, F-16, F-15, F-14. Машин много, они не все укрыты от ударов. Поэтому тут их КСИР подловил, ПВО пропустила этот налет. И КСИР выполнил то, о чем говорили представители властей Ирана: они обещали отомстить за грехи США и начали это делать», — резюмировал генерал-майор.
Без наземной операции: почему у Америки нет шансов победить.
Политологи констатируют стратегический тупик Вашингтона. Соединенные Штаты столкнулись с противником, к полномасштабной войне с которым они оказались просто не готовы.
В эксклюзивном комментарии aif.ru ситуацию оценил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, сейчас говорить о победе США в конфликте на Ближнем Востоке не приходится.
«По факту говорить о том, что Америка побеждает, нет никаких оснований. Очевидно, что победы не будет хотя бы потому, что, скорее всего, не будет наземной операции. Соединённые Штаты просто не в состоянии её провести, нет достаточных ресурсов. Более того, для долгосрочной воздушной бесконтактной кампании против Ирана также нет достаточных ресурсов, поскольку, как показывает практика, очень быстро расходуются ракеты и другие боеприпасы, и поэтому, скорее всего, Соединённым Штатам не удастся нанести чувствительные удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, которые бы вывели Тегеран из, так сказать, войны», — подчеркнул Шаповалов.
Эксперт обратил внимание на то, что Иран остается с козырями в этой игре.
«В то же самое время мы видим, что Иран обладает достаточными военными ресурсами и может использовать свои козыри в борьбе против Соединённых Штатов. Поэтому ни о какой победе, во всяком случае, исходя из того, что мы видим сейчас, речь не идёт. Более того, по всей вероятности, итогом военного противостояния будут существенные потери для Соединённых Штатов, в том числе имиджевые, экономические и военно‑политические», — добавил он.
Хроника разрыва: как похоронили перемирие.
Стремительная эскалация, последствия которой мы наблюдаем сейчас, началась с 8 июля. Именно тогда американские военные инициировали несколько серий массированных ударов непосредственно по иранской территории. В официальном пресс-релизе Центрального командования ВС США утверждалось, что атака стала вынужденной мерой и ответом на действия Тегерана, угрожавшего свободе судоходства в Ормузском проливе и коммерческим судам.
Реакция Тегерана оказалась молниеносной и жесткой. Иран не стал ограничиваться дипломатическими нотами. Ответные удары по американским базам в Иордании, Омане и Кувейте стали четким сигналом о том, что режим сдержанности закончился. Иран обвинил Вашингтон в грубом нарушении меморандума о мирном урегулировании. Окончательную точку в дипломатическом процессе поставил президент США Дональд Трамп, безапелляционно заявив, что режим прекращения огня больше не действует.
Ситуация перешла в горячую фазу. Кульминация наступила 18 июля, когда стало известно об окончательном разрыве любых договоренностей. Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гариб-Абади официально заявил: Иран полностью прекращает выполнение всех обязательств по временному соглашению с Соединенными Штатами об урегулировании вооруженного конфликта. Теперь стороны разделяет не только линия фронта, но и пропасть полного отсутствия договороспособности. Мир на Ближнем Востоке, казавшийся призрачным даже в моменты затишья, по всей видимости, рухнул окончательно.