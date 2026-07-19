Паника на базах США: Иран запустил самый жесткий план мести за Хаменеи

«По факту говорить о том, что Америка побеждает, нет никаких оснований. Очевидно, что победы не будет хотя бы потому, что, скорее всего, не будет наземной операции. Соединённые Штаты просто не в состоянии её провести, нет достаточных ресурсов. Более того, для долгосрочной воздушной бесконтактной кампании против Ирана также нет достаточных ресурсов, поскольку, как показывает практика, очень быстро расходуются ракеты и другие боеприпасы, и поэтому, скорее всего, Соединённым Штатам не удастся нанести чувствительные удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, которые бы вывели Тегеран из, так сказать, войны», — подчеркнул Шаповалов.