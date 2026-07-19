Иранская армия нанесла два удара возмездия по базам США в Кувейте

Два удара возмездия по американским базам в Кувейте нанесла иранская армия.
Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление армии Ирана.
Как уточняется, удары были нанесены с помощью дронов.
Целями стали склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радиолокационная система Patriot и радиолокационная система воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один считается пропавшим без вести.