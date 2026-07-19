Сотрудничество Японии с Украиной усиливает вовлеченность Токио в конфликт и негативно отражается на российско-японских отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
По словам дипломата, российская сторона неоднократно предупреждала японские власти о последствиях поддержки Киева.
«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт, еще больше загоняя отношения с Россией в глубокую пропасть», — сказал он в интервью ТАСС.
Руденко добавил, что Россия отслеживает взаимодействие японских компаний с украинскими разработчиками беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что такое сотрудничество Москва расценивает как враждебное действие.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что использование Украиной беспилотников для атак на территории России приводит к гибели мирных жителей, а поддержка подобных проектов со стороны Японии способствует продолжению этой деятельности.
Дипломат отметил, что вооружения и производственные объекты, связанные с их созданием на Украине, рассматриваются российской стороной как военные цели.
Напомним, Япония рассматривает вариант приобретения украинских дронов и их дальнейшего использования в составе Сил самообороны страны. На укрепление обороноспособности планируется направить около 1,7 млрд долларов.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что японские власти отходят от пацифистских принципов и заигрывают с НАТО и Украиной. Москва внимательно следит за развитием отношений Токио с военным блоком, Киевом и Тайванем.
Как писал KP.RU, Киев продолжает выпрашивать помощь у Запада. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставками вооружений на Украину явно нельзя добиться урегулирования конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не помешает России продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей.