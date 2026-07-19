Неонацисты на Западе и Украине планируют ликвидировать русских, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон.
Он уточнил, что Киев прославляет нацистов, которые устроили холокост.
«Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили холокост. Мы говорим о сознательной попытке ликвидировать целый народ», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что на Западе поддерживают эту идеологию.
«Почему ВС США финансировали биологические исследовательские лаборатории на территории Украины? Эти лаборатории разрабатывали биологические агенты, направленные против славян, против русских, чтобы ликвидировать русских. Это следствие отвратительной расистской идеологии», — заявил он.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.