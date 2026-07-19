«Почему ВС США финансировали биологические исследовательские лаборатории на территории Украины? Эти лаборатории разрабатывали биологические агенты, направленные против славян, против русских, чтобы ликвидировать русских. Это следствие отвратительной расистской идеологии», — заявил он.