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Главный монумент Индонезии окрасился в цвета российского флага

Монумент независимости Индонезии окрасился в цвета российского триколора.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 19 июл — РИА Новости. Национальный монумент независимости Индонезии в центре Джакарты окрасился в цвета российского триколора во время исполнения произведений российских композиторов на крупнейшем бесплатном концерте классической музыки, передает корреспондент РИА Новости.

Во время концерта Konser Akbar Monas 2026 подсветка 132-метрового монумента сменилась на белый, синий и красный цвета, когда симфонический оркестр исполнял произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.

Концерт под открытым небом прошел вечером 18 июля у подножия Монумента независимости. На сцене выступили более 200 музыкантов и певцов Jakarta Simfonia Orchestra и Jakarta Oratorio Society под руководством дирижера Стивена Тонга. Вход для зрителей был свободным.

По сообщениям индонезийских СМИ, на концерт у Монумента независимости пришли около 20 тысяч человек.