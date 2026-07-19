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Город Бендер-Аббас на юге Ирана практически изолирован из-за ударов США

Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США.

Источник: Аргументы и факты

Южный иранский город Бендер-Аббас, имеющий стратегическое значение для экономики страны, оказался практически изолирован после серии американских ударов. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что атаки на город продолжались в течение недели.

По данным издания, к утру пятницы были серьезно повреждены автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие Бендер-Аббас с другими регионами Ирана. В результате значительно осложнилось транспортное сообщение с портовым центром, через который проходит существенная часть внешней торговли страны.

Как утверждает газета со ссылкой на бывшего представителя Пентагона, в Вашингтоне считают, что изоляция Бендер-Аббаса может усилить давление на Тегеран и подтолкнуть его к открытию Ормузского пролива для международного судоходства.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал отказ Ирана соблюдать условия меморандума. Он уточнил, что это его не беспокоит.

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