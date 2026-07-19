Город Бендер-Аббас на юге Ирана практически изолирован из-за ударов США

Южный иранский город Бендер-Аббас, имеющий стратегическое значение для экономики страны, оказался практически изолирован после серии американских ударов. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что атаки на город продолжались в течение недели.
По данным издания, к утру пятницы были серьезно повреждены автомобильные и железнодорожные маршруты, соединяющие Бендер-Аббас с другими регионами Ирана. В результате значительно осложнилось транспортное сообщение с портовым центром, через который проходит существенная часть внешней торговли страны.
Как утверждает газета со ссылкой на бывшего представителя Пентагона, в Вашингтоне считают, что изоляция Бендер-Аббаса может усилить давление на Тегеран и подтолкнуть его к открытию Ормузского пролива для международного судоходства.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал отказ Ирана соблюдать условия меморандума. Он уточнил, что это его не беспокоит.