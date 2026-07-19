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Власти Венесуэлы наградили медалями героев шесть тысяч спасателей

Более шести тысяч спасателей получили награду «Герой Венесуэлы».

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Более 6 тысяч спасателей, военнослужащих, сотрудников служб безопасности, добровольцев и кинологических подразделений получили государственную награду «Герой Венесуэлы» за участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений на церемонии в штате Ла-Гуайра с участием уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.

«Я хотела лично вручить эту награду героя и героини Венесуэлы представителям наших государственных учреждений, потому что вы продемонстрировали невероятную силу… У меня нет ни малейших сомнений, что именно ваши действия спасли жизни. Вы спасли сотни, тысячи жизней», — заявила Родригес в ходе мероприятия, которое показал телеканал VTV.

Награды получили военнослужащие Боливарианских национальных вооруженных сил, сотрудники 21 государственной структуры, представители Красного Креста Венесуэлы, добровольцы, а также кинологические расчеты, участвовавшие в поисково-спасательных операциях.

Отдельную награду «Собаки-герои Венесуэлы» получили служебные собаки, участвовавшие в поисково-спасательных операциях. Родригес особо отметила овчарку по кличке Луна, которая, по ее словам, помогла обнаружить 80 человек под завалами, а также пса по кличке Цунами, назвав его «национальным героем».

В ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле были задействованы около 30 тысяч сотрудников различных служб. По словам уполномоченного президента, многие из них работали без сна по 48−72 часа, продолжая поиски людей под завалами.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня. По последним официальным данным, в результате катастрофы погибли 5 069 человек, пострадали 16 740. Во временных лагерях продолжают оставаться более 21 тысячи человек.

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