ОАЭ призвали США и Иран немедленно прекратить конфликт

Объединенные Арабские Эмираты глубоко обеспокоены последними событиями на Ближнем Востоке и призывают немедленно прекратить эскалацию.
Власти ОАЭ также призвали США и Иран прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Отдельно в заявлении указано, что свободный, безопасный проход судов через Ормузский пролив — жизненно важен для мировой экономики.
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