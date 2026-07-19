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ОАЭ призвали США и Иран немедленно прекратить конфликт

Объединенные Арабские Эмираты глубоко обеспокоены последними событиями на Ближнем Востоке и призывают немедленно прекратить эскалацию.

Объединенные Арабские Эмираты глубоко обеспокоены последними событиями на Ближнем Востоке и призывают немедленно прекратить эскалацию.

«ОАЭ призывают проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных последствий и не ввергнуть регион на новые уровни насилия и нестабильности», — написано в заявлении МИД Эмиратов.

Власти ОАЭ также призвали США и Иран прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Отдельно в заявлении указано, что свободный, безопасный проход судов через Ормузский пролив — жизненно важен для мировой экономики.

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