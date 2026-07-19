Большинство россиян доверяют советам блогеров при выборе товаров

Более половины россиян полагаются на рекомендации блогеров при покупках, чаще всего — при выборе косметики, одежды и товаров для дома.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Ozon, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек.
Как показало исследование, 41% респондентов за последние полгода приобретали товары по совету блогера, ещё 15% сохраняли заинтересовавшие позиции в избранное или корзину.
Наибольшим спросом подобные рекомендации пользуются в категориях косметики и ухода за собой, одежды и аксессуаров, а также товаров для дома и интерьера. При выборе гаджетов и электроники на блогеров ориентируются 41% мужчин и лишь 12% женщин.
«Для 59% поводом задуматься о покупке становится подробный и честный обзор с плюсами и минусами, для половины важна демонстрация товара в реальной жизни», — говорится в исследовании.
При этом половина опрошенных назвали агрессивные призывы к покупке главным фактором, который может их остановить. Маркетплейсы считают наиболее удобной площадкой 70% россиян. Среди молодёжи 18−25 лет 80% смотрят блогеров несколько раз в неделю, а треть руководствуется их советами при выборе.
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