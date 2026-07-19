Большинство россиян доверяют советам блогеров при выборе товаров

Наибольшим спросом подобные рекомендации пользуются в категориях косметики и ухода за собой, одежды и аксессуаров, а также товаров для дома и интерьера. При выборе гаджетов и электроники на блогеров ориентируются 41% мужчин и лишь 12% женщин.