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Большинство россиян доверяют советам блогеров при выборе товаров

Более половины россиян полагаются на рекомендации блогеров при покупках, чаще всего — при выборе косметики, одежды и товаров для дома.

Более половины россиян полагаются на рекомендации блогеров при покупках, чаще всего — при выборе косметики, одежды и товаров для дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Ozon, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек.

Как показало исследование, 41% респондентов за последние полгода приобретали товары по совету блогера, ещё 15% сохраняли заинтересовавшие позиции в избранное или корзину.

Наибольшим спросом подобные рекомендации пользуются в категориях косметики и ухода за собой, одежды и аксессуаров, а также товаров для дома и интерьера. При выборе гаджетов и электроники на блогеров ориентируются 41% мужчин и лишь 12% женщин.

«Для 59% поводом задуматься о покупке становится подробный и честный обзор с плюсами и минусами, для половины важна демонстрация товара в реальной жизни», — говорится в исследовании.

При этом половина опрошенных назвали агрессивные призывы к покупке главным фактором, который может их остановить. Маркетплейсы считают наиболее удобной площадкой 70% россиян. Среди молодёжи 18−25 лет 80% смотрят блогеров несколько раз в неделю, а треть руководствуется их советами при выборе.

Ранее Роспотребнадзор назвал правила выбора качественных продуктов на рынке.

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