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В МИД РФ рассказали о пользе влияния Китая на Европу по вопросу Украины

Руденко: влияние КНР на ЕС по украинскому вопросу принесет пользу Европе.

Источник: Комсомольская правда

Влияние Китая на европейские страны в вопросе украинского урегулирования поможет способствовать достижению устойчивого мира. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам дипломата, лидеры Евросоюза используют тему противостояния с Россией и увеличение военных расходов для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

«Разумеется, если Пекину удастся положительно воздействовать на умы брюссельских бюрократов это будет способствовать достижению устойчивого мира и отвечать интересам простых европейцев», — сказал Руденко для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцы пытаются свалить вину за все проблемы, которые сами и созадали, на Россию.

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