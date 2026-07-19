Влияние Китая на европейские страны в вопросе украинского урегулирования поможет способствовать достижению устойчивого мира. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
По словам дипломата, лидеры Евросоюза используют тему противостояния с Россией и увеличение военных расходов для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.
«Разумеется, если Пекину удастся положительно воздействовать на умы брюссельских бюрократов это будет способствовать достижению устойчивого мира и отвечать интересам простых европейцев», — сказал Руденко для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцы пытаются свалить вину за все проблемы, которые сами и созадали, на Россию.