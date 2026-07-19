Ранее KP.RU сообщал, что бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцы пытаются свалить вину за все проблемы, которые сами и созадали, на Россию.