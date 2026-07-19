Командир Горизонт: «Север» уничтожил огневую группу ВСУ в Сумской области

«Работали на ЛБС — здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их, мы сразу передали координаты артиллеристам. Расчет Д-30 оперативно занял огневую позицию и первым же залпом накрыл цель, в результате группа уничтожена полностью — ни техники, ни операторов. Противник не успел поднять ни одного дрона, работаем на упреждение, не даем врагу закрепиться на передовой», — рассказал он, добавив, что факт поражения подтвержден средствами объективного контроля.