Испания впервые в истории начала тратить запасы газа в разгар лета

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Испания начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров — такое происходит впервые в истории страны, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Так, Испания со 2 по 14 июля выкачала из подземных газохранилищ 39,4 миллиона кубометров газа. Страна уже 13 дней подряд тратит газ, который в летний период, наоборот, закачивают в хранилища, чтобы подготовиться к зимнему отопительному сезону.
Такое происходит впервые за всю историю наблюдений. Ассоциация предоставляет данные с 2011 года.
При этом Испания не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Подземные газохранилища страны заполнены в июле в среднем на 73,3% — минимальный уровень для этого месяца с 2021 года.
Причина, по которой зимние запасы приходится расходовать уже сейчас, — аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива.