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Иран поразил склады и радары Patriot на базах США в Кувейте

Вооружённые силы Ирана атаковали две американские военные базы на территории Кувейта. По удар попали системы ЗРК Patriot и склад с оружием. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Представители иранской армии заявили о проведении двух ударов возмездия. Беспилотники поразили склад с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри. Также дроны атаковали радиолокационную систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Целью стал и радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

Американские журналисты ранее писали о последствиях атак на объекты США в Иордании. Удары повредили американские вертолёты. Десятки военнослужащих получили ранения. За последние пять дней иранские силы четыре раза атаковали позиции армии США в этой стране. Наиболее серьёзный инцидент произошел на восточной базе. Там базировались вертолёты Black Hawk.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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