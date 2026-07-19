Бойцы «Севера» уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Горизонт.
«Работали на ЛБС. Здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их», — рассказал Горизонт.
Он уточнил, что координаты были переданы артиллеристам, после чего расчет орудия Д-30 оперативно занял огневую позицию и сразу поразил цель.
«В результате группа уничтожена полностью: ни техники, ни операторов. Противник не успел поднять ни одного дрона. Работаем на упреждение, не даем врагу закрепиться на передовой», — подчеркнул командир.