Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

Группировка войск «Север» уничтожила мобильную группу операторов дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Горизонт.

«Работали на ЛБС. Здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их», — рассказал Горизонт.

Он уточнил, что координаты были переданы артиллеристам, после чего расчет орудия Д-30 оперативно занял огневую позицию и сразу поразил цель.

«В результате группа уничтожена полностью: ни техники, ни операторов. Противник не успел поднять ни одного дрона. Работаем на упреждение, не даем врагу закрепиться на передовой», — подчеркнул командир.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше