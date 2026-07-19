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Замглавы МИД России заявил о пользе влияния Китая на Европу по Украине

Позитивное воздействие Пекина на Брюссель в вопросе украинского урегулирования отвечает интересам простых европейцев и будет способствовать достижению устойчивого мира, заявил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Позитивное воздействие Пекина на Брюссель в вопросе украинского урегулирования отвечает интересам простых европейцев и будет способствовать достижению устойчивого мира, заявил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат выразил надежду, что Китаю удастся положительно воздействовать на брюссельских бюрократов и лидеров отдельных европейских стран. Он пояснил, что те ищут в русофобии и эскалации конфликта способ отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

«Это будет способствовать достижению устойчивого мира и отвечать интересам простых европейцев», — добавил Руденко.

В этом контексте он напомнил об одном из важнейших принципов российско-китайского партнёрства. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не дружат против кого-либо, а отношения двух стран сохраняют гибкость.

«КНР реализует самостоятельную внешнюю политику и способствует разрешению украинского кризиса исходя из собственных принципиальных подходов», — заключил замминистра.

Ранее китайский постпред при ООН Сунь Лэй на заседании Совбеза организации заявил, что руководство КНР призывает Россию и Украину быстрее вернуться за стол переговоров в рамках урегулирования конфликта.

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