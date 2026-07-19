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В Полтавской области из-за активности ВСУ выросло число ДТП

В Полтавской области из-за размещения боевиков ВСУ выросло число ДТП.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Полтавской области Украины на фоне активного использования украинскими военными логистических маршрутов число дорожно-транспортных происшествий выросло на 27,6%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что в Полтавской области в селе Потоки оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ.

«Из-за начала активного использования украинскими националистами логистических маршрутов через Полтавскую область, в регионе на 27,6% выросло количество ДТП. Большая часть аварий происходит с участием украинских военнослужащих», — сообщили в силовых структурах.

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