Школа в США, где издевались над Пэрис Хилтон, лишилась лицензии

Как отмечает телеканал, Хилтон выступала с жалобами на школу перед конгрессом и законодательными палатами штатов по всей стране, поспособствовав принятию законов по защите подростков в Юте и других штатах. В июне Хилтон поддержала две семьи, которые подали иски с обвинениями в издевательствах над их детьми в этой школе.