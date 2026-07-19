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Школа в США, где издевались над Пэрис Хилтон, лишилась лицензии

У школы, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон, отозвали лицензию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти американского штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона, где американская светская львица Пэрис Хилтон, по ее собственным утверждениям, подвергалась издевательствам в подростковом возрасте, сообщает телеканал CBS.

«Юта отозвала лицензию у школы-пансиона, где, как утверждает Пэрис Хилтон, над ней издевались, когда она была подростком. Власти заявили, что школа “не справилась с предоставлением соответствующих медицинских услуг и услуг безопасности для клиентов”, — говорится в сообщении телеканала.

Речь идет о школе Provo Canyon School в Спрингвилле, ей предписали прекратить свою деятельность до 6 августа.

Хилтон провела в этой школе почти год в конце 1990-х годов. Она утверждала, что сотрудники школы били ее, подглядывали за ней в душе, заставляли пить неизвестные таблетки и запирали в одиночестве без одежды.

Как отмечает телеканал, Хилтон выступала с жалобами на школу перед конгрессом и законодательными палатами штатов по всей стране, поспособствовав принятию законов по защите подростков в Юте и других штатах. В июне Хилтон поддержала две семьи, которые подали иски с обвинениями в издевательствах над их детьми в этой школе.

Комментируя свое решение, департамент здравоохранения и социальных услуг Юты упомянул многократные нарушения в образовательном учреждении, включая жестокое обращение с детьми и неспособность защитить своих клиентов от насилия.

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