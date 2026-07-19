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Prada и другие итальянские бренды мечтают вернуться в Россию

Люксовый бренд одежды Prada, приостановивший работу в России, мечтает о возвращении на российский рынок.

Люксовый бренд одежды Prada, приостановивший работу в России, мечтает о возвращении на российский рынок.

Об этом РИА Новости заявил президент ассоциации GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини.

По его словам, перечислить все компании, готовые вернуться или выйти на отечественный рынок, крайне сложно.

На вопрос о том, есть ли среди них известные дома моды, он ответил утвердительно и упомянул Prada в одном ряду со многими другими.

«Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке», — подчеркнул Торрембини.

Ранее главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи отмечал, что некоторые американские компании ожидают политического сигнала, чтобы вернуться на российский рынок.