Prada и другие итальянские бренды мечтают вернуться в Россию

Люксовый бренд одежды Prada, приостановивший работу в России, мечтает о возвращении на российский рынок.
Об этом РИА Новости заявил президент ассоциации GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини.
По его словам, перечислить все компании, готовые вернуться или выйти на отечественный рынок, крайне сложно.
На вопрос о том, есть ли среди них известные дома моды, он ответил утвердительно и упомянул Prada в одном ряду со многими другими.
«Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке», — подчеркнул Торрембини.
Ранее главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи отмечал, что некоторые американские компании ожидают политического сигнала, чтобы вернуться на российский рынок.