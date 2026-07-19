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СМИ: авианосная группа Франции участвовала в разведке на Украине

Авианосная группа Франции была задействована в разведывательных действиях, касающихся обстановки в районе украинского конфликта. Как сообщает газета Journal du Dimanche, об этом 18 июля заявил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.

Источник: U.S. Navy

«Он (французский лидер Эммануэль Макрон. — Ред.) попросил нас продолжить наши миссии по наблюдению за ситуацией в кризисных зонах, особенно в отношении Украины», — сказал он.

Адмирал также уточнил, что Макрон поручил продолжать мониторинг обстановки в рамках операции Израиля в Ливане. Как отмечается, авианосная группа была отправлена на Ближний Восток с целью обеспечения защиты французских военнослужащих, находящихся в этом регионе.

По словам командира, перед группой также была поставлена задача отслеживать тактические и оперативные перемещения различных сторон в зоне ответственности. Собранные сведения, как указал адмирал, направлялись для анализа и последующего принятия решений.

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