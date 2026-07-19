СМИ: авианосная группа Франции участвовала в разведке на Украине

«Он (французский лидер Эммануэль Макрон. — Ред.) попросил нас продолжить наши миссии по наблюдению за ситуацией в кризисных зонах, особенно в отношении Украины», — сказал он.
Адмирал также уточнил, что Макрон поручил продолжать мониторинг обстановки в рамках операции Израиля в Ливане. Как отмечается, авианосная группа была отправлена на Ближний Восток с целью обеспечения защиты французских военнослужащих, находящихся в этом регионе.
По словам командира, перед группой также была поставлена задача отслеживать тактические и оперативные перемещения различных сторон в зоне ответственности. Собранные сведения, как указал адмирал, направлялись для анализа и последующего принятия решений.