СМИ: авианосная группа Франции участвовала в разведке на Украине

Адмирал также уточнил, что Макрон поручил продолжать мониторинг обстановки в рамках операции Израиля в Ливане. Как отмечается, авианосная группа была отправлена на Ближний Восток с целью обеспечения защиты французских военнослужащих, находящихся в этом регионе.