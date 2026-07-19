Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французская авианосная группа вела разведку ситуации на Украине

Французская авианосная группа выполняла разведывательные задачи по украинскому кризису, сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.

Источник: RT на русском

Французская авианосная группа выполняла разведывательные задачи по украинскому кризису, сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.

Об этом адмирал рассказал Journal du Dimanche.

Он пояснил, что авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке для защиты соотечественников, однако его миссия этим не ограничивалась.

По словам Одо де Поссеса, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал продолжать задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в том числе касательно Украины.

Командир уточнил, что речь шла о наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями в зоне конфликта. Полученные данные передавались для анализа с целью принятия определённых решений.

5 июля борт НАТО Boeing E-3A Sentry выполнял полёты в румынском воздушном пространстве неподалёку от Чёрного моря и границы с Украиной.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше