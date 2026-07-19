Французская авианосная группа вела разведку ситуации на Украине

Французская авианосная группа выполняла разведывательные задачи по украинскому кризису, сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.
Об этом адмирал рассказал Journal du Dimanche.
Он пояснил, что авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке для защиты соотечественников, однако его миссия этим не ограничивалась.
По словам Одо де Поссеса, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал продолжать задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в том числе касательно Украины.
Командир уточнил, что речь шла о наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями в зоне конфликта. Полученные данные передавались для анализа с целью принятия определённых решений.
5 июля борт НАТО Boeing E-3A Sentry выполнял полёты в румынском воздушном пространстве неподалёку от Чёрного моря и границы с Украиной.