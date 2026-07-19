Академик Дынкин: США нацелились на двойное сдерживание РФ и КНР

По мнению президента ИМЭМО РАН, переговоры по ядерному сдерживанию очень сложные, потребуется минимум год. «И всегда большая сложность в таких переговорах — это внутренний консенсус, — обратил внимание он. — Нужно не только убедить оппонента, но и согласовать позиции внутри страны, потому что существует множество различных взглядов по этому вопросу. Тем более что у нас сейчас сильно модернизирован стратегический потенциал».