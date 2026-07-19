Академик Дынкин: США нацелились на двойное сдерживание РФ и КНР

«В США есть силы, которые не разделяют подход Дональда Трампа к предложению России о сохранении потолков по ДСНВ — 1 550 боеголовок и 700 носителей, — отметил Дынкин. — Они заявляют, что его отказ продлить договор открывает ящик Пандоры гонки вооружений. Пока эти силы присутствуют. Я знаю, кто их представляет, но пока они не возобладали».
По его словам, фантастический бюджет Пентагона, который запросили эти силы, «свидетельствует о том, что другая часть политического истеблишмента настроена на двойное сдерживание — России и Китая одновременно». «Поэтому бюджет столь чудовищный», — добавил собеседник агентства.
По мнению президента ИМЭМО РАН, переговоры по ядерному сдерживанию очень сложные, потребуется минимум год. «И всегда большая сложность в таких переговорах — это внутренний консенсус, — обратил внимание он. — Нужно не только убедить оппонента, но и согласовать позиции внутри страны, потому что существует множество различных взглядов по этому вопросу. Тем более что у нас сейчас сильно модернизирован стратегический потенциал».