Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Дынкин: США нацелились на двойное сдерживание РФ и КНР

По мнению президента ИМЭМО РАН, в стране есть силы, которые не разделяют подход американского президента Дональда Трампа к предложению России о сохранении потолков по ДСНВ.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Силы, настроенные на сдерживание России и Китая одновременно, есть в США. Об этом заявил ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

«В США есть силы, которые не разделяют подход Дональда Трампа к предложению России о сохранении потолков по ДСНВ — 1 550 боеголовок и 700 носителей, — отметил Дынкин. — Они заявляют, что его отказ продлить договор открывает ящик Пандоры гонки вооружений. Пока эти силы присутствуют. Я знаю, кто их представляет, но пока они не возобладали».

По его словам, фантастический бюджет Пентагона, который запросили эти силы, «свидетельствует о том, что другая часть политического истеблишмента настроена на двойное сдерживание — России и Китая одновременно». «Поэтому бюджет столь чудовищный», — добавил собеседник агентства.

По мнению президента ИМЭМО РАН, переговоры по ядерному сдерживанию очень сложные, потребуется минимум год. «И всегда большая сложность в таких переговорах — это внутренний консенсус, — обратил внимание он. — Нужно не только убедить оппонента, но и согласовать позиции внутри страны, потому что существует множество различных взглядов по этому вопросу. Тем более что у нас сейчас сильно модернизирован стратегический потенциал».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше