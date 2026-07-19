ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину

«Да, они (люди, связанные с ВСУ — прим. ТАСС) мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына, — отметил он. — Она сказала, что я должен поехать на Украину, быть доступным в течение 15 дней, оплатить гостиницу, а также свое питание и проживание, чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета».