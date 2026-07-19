Боец Молот: ВСУ не понимают, откуда по ним бьет артиллерия «Севера»

«После поражения цели расчеты артиллерийских орудий маскируют позиции и орудия, в том числе с применением специальных материалов, скрывающих тепловую сигнатуру, не позволяя боевикам ВСУ обнаружить, откуда был нанесен удар, и нанести по нам огневое поражение», — сказал собеседник агентства.