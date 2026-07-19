Боец Молот: ВСУ не понимают, откуда по ним бьет артиллерия «Севера»

БЕЛГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. ВСУ не удается понять, откуда артиллерия «Севера» атакует их позиции под Харьковом благодаря качественной маскировке орудий российскими бойцами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил старший офицер реактивной батареи подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» с позывным Молот.
«После поражения цели расчеты артиллерийских орудий маскируют позиции и орудия, в том числе с применением специальных материалов, скрывающих тепловую сигнатуру, не позволяя боевикам ВСУ обнаружить, откуда был нанесен удар, и нанести по нам огневое поражение», — сказал собеседник агентства.
По словам Молота, за неделю артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили более 15 огневых позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области.