ТАСС: в Полтавской области оборудовали модульные строения для беженцев и военных

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти оборудовали в Полтавской области модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугский район) враг оборудовал модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.
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