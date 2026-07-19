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ТАСС: в Полтавской области оборудовали модульные строения для беженцев и военных

Об этом сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти оборудовали в Полтавской области модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугский район) враг оборудовал модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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