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США завершили восьмую серию ударов по военным объектам Ирана

Армия США завершила новую серию атак на иранские объекты. Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило о поражении иранских объектов.

«Центральное командование завершило очередной раунд ударов по Ирану», — отчитались военные в социальной сети X.

В СЕНТКОМ уточнили, что били по Ирану на протяжении восьмой ночи подряд. США уничтожили иранские пункты берегового наблюдения и системы противовоздушной обороны. Также под удар попали корабли военно-морских сил и склады с ракетами и беспилотниками.

По данным командования, американцы атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции в ответ на удар по военнослужащим США в Иордании 17 июля.

В эту же ночь иранские военные ответили ударами по двум базам США в Кувейте. Беспилотники разрушили склад боеприпасов сухопутных войск в лагере Аль-Удейри. Дроны также атаковали радиолокационную систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ещё одной целью стал радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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