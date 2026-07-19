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ТАСС: в Полтавской области из-за ВСУ почти на треть выросло число ДТП

Это связано с тем, что украинские силы начали активно использовать логистические маршруты через регион, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число ДТП в Полтавской области выросло на 27,6%, большая часть происходит с участием украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Из-за начала активного использования украинскими националистами логистических маршрутов через Полтавскую область в регионе на 27,6% выросло количество ДТП. Большая часть аварий происходит с участием украинских военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

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