ТАСС: в Полтавской области из-за ВСУ почти на треть выросло число ДТП

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число ДТП в Полтавской области выросло на 27,6%, большая часть происходит с участием украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Из-за начала активного использования украинскими националистами логистических маршрутов через Полтавскую область в регионе на 27,6% выросло количество ДТП. Большая часть аварий происходит с участием украинских военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
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