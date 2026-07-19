Губернатор сообщил о пожаре на севере Ставрополя после атаки дронов

Возгорание в промзоне на севере Ставрополя зафиксировано после атаки украинских беспилотников, угрозы жилым домам нет.
Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, место происшествия находится вдали от жилой застройки, поэтому опасность для людей отсутствует.
Предварительно, погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные и другие экстренные службы.
Ранее атака украинских беспилотников привела к возгораниям в промзоне хутора Вязники Ставропольского края.