МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рота ВСУ из состава 22-й отдельной механизированной бригады уничтожена у Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах практически в полном составе уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ВСУ были вынуждены признать на своих ресурсах успешные действия российских бойцов в Казачьей Лопани. Одновременно с этим противник перебросил сюда из тыловых районов резервы из числа 475-го отдельного штурмового полка, отметили силовики.