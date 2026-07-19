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ТАСС: ВС РФ уничтожили роту ВСУ у Казачьей Лопани

В российских силовых структурах отметили, что украинские силы были вынуждены признать на своих ресурсах успешные действия армии России.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рота ВСУ из состава 22-й отдельной механизированной бригады уничтожена у Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах практически в полном составе уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВСУ были вынуждены признать на своих ресурсах успешные действия российских бойцов в Казачьей Лопани. Одновременно с этим противник перебросил сюда из тыловых районов резервы из числа 475-го отдельного штурмового полка, отметили силовики.

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