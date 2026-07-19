ТАСС: ВС РФ уничтожили роту ВСУ у Казачьей Лопани

Он уточнил, что ВСУ были вынуждены признать на своих ресурсах успешные действия российских бойцов в Казачьей Лопани. Одновременно с этим противник перебросил сюда из тыловых районов резервы из числа 475-го отдельного штурмового полка, отметили силовики.