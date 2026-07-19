Глава МО Японии призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия

«Для Японии это сложный для обсуждения вопрос (ядерного оружия. — Ред.), но его нельзя не затрагивать. Необходимо с осознанием критичности (ситуации. — Ред.) без табу продвигать обсуждение различных мер», — приводит издание слова министра.
Коидзуми отметил, что в последнее время Франция приняла решение об укреплении своих ядерных сил, а Финляндия разрешила размещение оружия массового поражения на своей территории.
Глава оборонного ведомства также высказал критику в адрес оппозиции, настаивающей на сохранении трех безъядерных принципов: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. По его мнению, позиция оппонентов «прежде всего защищает то, что есть сейчас, а защиту Японии оставляет на потом».