Глава МО Японии призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия

Глава оборонного ведомства также высказал критику в адрес оппозиции, настаивающей на сохранении трех безъядерных принципов: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. По его мнению, позиция оппонентов «прежде всего защищает то, что есть сейчас, а защиту Японии оставляет на потом».