США завершили восьмую волну ударов по Ирану

На прошлой неделе Пентагон объявил о переброске дополнительной авиационной группы на базу в Катаре в рамках усиления группировки. Кроме того, в четверг Иран заявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США, что фактически положило конец соглашению о прекращении огня.