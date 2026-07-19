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США завершили восьмую волну ударов по Ирану

CENTCOM сообщил о восьмой ночной серии ударов по Ирану.

Американские военные завершили восьмую ночную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети. Удары наносились по иранским военным береговым объектам наблюдения, противовоздушной обороне, морским объектам и местам хранения ракет и БПЛА. В CENTCOM заявили, что эти действия продолжают снижать военный потенциал Ирана.

Удары также были нацелены на силы Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали военнослужащих США в Иордании. Всего на Ближнем Востоке действуют более 50 тыс. американских солдат, добавили в командовании.

Объявляя о начале новой волны атаки, CENTCOM заявил, что удары призваны ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе. Эта серия атак стала продолжением кампании, начавшейся после подписания меморандума 18 июня.

Иранские военные уже ответили ударами по американским базам в Кувейте, Иордании и Бахрейне. КСИР заявлял об уничтожении двух истребителей США на базе Аль-Азрак и РЛС на базе Али аль-Салем.

США продолжают наращивать военное присутствие в регионе на фоне обострения конфликта. В CENTCOM не уточняют, сколько еще серий ударов запланировано и когда операция может быть завершена.

На прошлой неделе Пентагон объявил о переброске дополнительной авиационной группы на базу в Катаре в рамках усиления группировки. Кроме того, в четверг Иран заявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США, что фактически положило конец соглашению о прекращении огня.

В Иране назвали число погибших из-за атак США.

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