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Казань и китайский район Шуанлю будут сотрудничать и обмениваться опытом

Гости из КНР изучили промышленный потенциал Казани.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане побывали гости из Китая. Делегация Народного правительства района Шуанлю (город Чэнду, провинция Сычуань) в формате рабочего визита встретилась с представителями администрации Авиастроительного и Ново Савиновского районов Казани. Итогом переговоров стало подписание меморандума о дружбе и сотрудничестве.

Подписи под документом поставили Ренат Шамсутдинов, возглавляющий администрацию двух районов Казани, и Чжу Гуанчунь, заместитель главы Народного правительства района Шуанлю. Меморандум открывает возможности для взаимодействия по широкому кругу направлений — от экономики, торговли и промышленности до образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью.

Гости из КНР изучили промышленный потенциал районов. Им продемонстрировали ключевые проекты местных предприятий, в том числе Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиала АО «Туполев»), Казанского вертолётного завода, завода «Элекон» и Казанского Гипронииавиапрома имени Тихомирова.

Во встрече приняли участие Алина Хабибуллина (руководитель аппарата администрации), Наиль Исхаков (заместитель главы администрации), депутат Казанской городской думы Виталий Белоусов, а также представители Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ и компании Yiwei New Energy.

Партнёрские связи между Казанью и Чэнду насчитывают более десяти лет. Ещё в 2015 году города закрепили дружественные отношения меморандумом, ориентированным на сотрудничество в сфере культуры, туризма, торговли и образования.

Знаковым событием в честь десятилетия соглашения стало открытие в апреле 2026 года в Казанском зооботсаду скульптуры большой панды Аю — этот подарок Чэнду стал символом крепнущих связей между городами.

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