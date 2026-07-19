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Лукашенко: Беларусь и Никарагуа имеют прочный фундамент взаимоотношений

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Беларусь и Никарагуа имеют возможность динамично развивать взаимовыгодное сотрудничество, уверен белорусский лидер Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Глава государства направил сопрезидентам Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге Сааведру и Росарио Мурильо поздравление по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

«Принципы равенства, социальной справедливости и права на самоопределение, которые обеспечивают мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государственной политики», — сказано в тексте.

Президент Беларуси подчеркнул, что прочный фундамент отношений между двумя государствами дает условия и возможности в будущем динамично строить взаимовыгодное сотрудничество в сферах общего интереса.

Минск рассчитывает на сохранение достигнутого уровня доверия, который помогает двум странам успешно реализовывать все совместные планы.

Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям этой страны — мира и прогресса.

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