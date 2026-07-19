Лукашенко: Беларусь и Никарагуа имеют прочный фундамент взаимоотношений

Глава государства направил сопрезидентам Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге Сааведру и Росарио Мурильо поздравление по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.
«Принципы равенства, социальной справедливости и права на самоопределение, которые обеспечивают мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государственной политики», — сказано в тексте.
Президент Беларуси подчеркнул, что прочный фундамент отношений между двумя государствами дает условия и возможности в будущем динамично строить взаимовыгодное сотрудничество в сферах общего интереса.
Минск рассчитывает на сохранение достигнутого уровня доверия, который помогает двум странам успешно реализовывать все совместные планы.
Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям этой страны — мира и прогресса.