В МИД сообщили о доверительном диалоге с Китаем по всем аспектам мира на Украине

Ранее Путин сообщил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином установились доверительные отношения. Он рассказал, что китайский коллега называет его своим старым другом, и он отвечает взаимностью, подчеркнув, что это не простая дипломатическая фраза.