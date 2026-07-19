Мэр Львова заметили на протестах против отставки Федорова

15 июля Михаил Федоров объявил об отставке, что спровоцировало волну протестных акций в некоторых регионах Украины. В частности, в Киеве митинги не прекращаются на протяжении трех суток, а в Одессе участники протестов выражают свое недовольство с помощью пиротехнических средств.