Мэр Львова заметили на протестах против отставки Федорова

Мэр Львова Андрей Садовой принял участие в протестах против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. Соответствующие кадры публикуют украинские СМИ.
На кадрах видно, что Садовой вместе с супругой находится в толпе участников митинга.
15 июля Михаил Федоров объявил об отставке, что спровоцировало волну протестных акций в некоторых регионах Украины. В частности, в Киеве митинги не прекращаются на протяжении трех суток, а в Одессе участники протестов выражают свое недовольство с помощью пиротехнических средств.
Ранее Федоров анонсировал скорые изменения на Украине.
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