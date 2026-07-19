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Мэр Львова заметили на протестах против отставки Федорова

Мэр Львова Андрей Садовой принял участие в протестах против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины.

Мэр Львова Андрей Садовой принял участие в протестах против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. Соответствующие кадры публикуют украинские СМИ.

На кадрах видно, что Садовой вместе с супругой находится в толпе участников митинга.

15 июля Михаил Федоров объявил об отставке, что спровоцировало волну протестных акций в некоторых регионах Украины. В частности, в Киеве митинги не прекращаются на протяжении трех суток, а в Одессе участники протестов выражают свое недовольство с помощью пиротехнических средств.

Ранее Федоров анонсировал скорые изменения на Украине.

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