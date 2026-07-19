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«Заряжены и продолжаем»: Россия нанесла мощнейший баллистический удар по Киеву

Министерство обороны России опубликовало подробности о массированном ночном ударе по Киеву, Киевской области и Одесской области.

Источник: Московский комсомолец

Министерство обороны России опубликовало подробности о массированном ночном ударе по Киеву, Киевской области и Одесской области. На Украине этот удар уже назвали «самой мощной баллистической атакой за всю историю конфликта». Как уточняет российское оборонное ведомство, удар наносился высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по ключевым предприятиям военной промышленности и логистическим узлам противника.

В Киеве под удар попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», где выпускались системы управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических FP-7 и FP-9, а также управляемых ракет «Нептун-МД». Кроме того, на объекте велось обслуживание прицельных систем для истребителей МиГ-29.

Аналогичные разрушения зафиксированы на мощностях предприятия «Спецоборонмаш» (ГАХК «Артем»), задействованного в производстве компонентов для ракетных систем, включая аналоги зенитных ракет проекта «Клон».

Министерство обороны России также подтвердило поражение завода «Меридиан» имени С. П. Королева, который поставлял элементы корпусов и комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД». Высокоточное оружие вывело из строя цеха компании «Оаклайн», специализирующейся на производстве деталей из карбона и аккумуляторов для FPV-дронов и беспилотников большой дальности типа «Дипстрайк». В черте города также был атакован сортировочный центр «Новой почты», использовавшийся как хаб для хранения продукции двойного назначения, включая роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области в населенном пункте Тарасовка целью стал логистический центр «Антел Пропертис», который обеспечивал сборку и распределение узлов для производства ударных БПЛА. Одновременно с этим в Одесской области в порту «Южный» уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских формирований.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — отмечается на странице МО РФ на платформе «Макс» на опубликованном снимке пуска ракеты. Фотография снабжена хештегом «Это вам не футбол».

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