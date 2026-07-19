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Иран ударил по военным объектам США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес новые удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте. Заявление военных привела иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес новые удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте. Заявление военных привела иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Армия Исламской Республики Иран с помощью беспилотников нанесла удары по складу боеприпасов США в лагере Аль-Удайри, а также по ангарам с оборудованием и личному составу на базе Али аль-Салем в Кувейте», — подчеркнули в КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Взрывы прозвучали в южных регионах страны. Как написали иранские СМИ, взрывы прозвучали в городах Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также на острове Кешм.

18 июля Вооруженные силы Ирана в ответ на действия США несколько раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу Кувейтской нефтяной компании (KPC). Кувейтское госагентство сообщало о пострадавших.

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