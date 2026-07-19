Мигрантам с судимостью укажут на выход: Госдума рассматривает новые законопроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в мессенджере «Макс», что на следующей неделе парламент продолжит рассмотрение законопроектов, ужесточающих миграционную политику.
Среди ключевых инициатив — исключение возможности получения гражданства или вида на жительство для мигрантов с любой непогашенной судимостью за совершение любого преступления. Также предлагается аннулировать ранее выданные РВП и ВНЖ при выявлении таких фактов.
«В нашу страну должны приезжать те, кто соблюдает законы России, знает русский язык, уважает нашу культуру и веру», — подчеркнул спикер ГД.
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