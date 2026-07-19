Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрантам с судимостью укажут на выход: Госдума рассматривает новые законопроекты

Володин: мигрантам с судимостью могут запретить получать гражданство России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в мессенджере «Макс», что на следующей неделе парламент продолжит рассмотрение законопроектов, ужесточающих миграционную политику.

Среди ключевых инициатив — исключение возможности получения гражданства или вида на жительство для мигрантов с любой непогашенной судимостью за совершение любого преступления. Также предлагается аннулировать ранее выданные РВП и ВНЖ при выявлении таких фактов.

«В нашу страну должны приезжать те, кто соблюдает законы России, знает русский язык, уважает нашу культуру и веру», — подчеркнул спикер ГД.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше