Мендель нашла странную связь между отставкой правительства Украины и траншем ЕС

«Фактически, Зеленский сменил всё правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет», — заметила Мендель в соцсети X.
Она заявила, что подобная ситуация происходит не впервые. По мнению экс-пресс-секретаря, европейская поддержка Украины связана не только с помощью Киеву, но и с интересами оборонной промышленности стран ЕС.
Мендель утверждает, что значительная часть выделяемых средств в итоге направляется на развитие европейских предприятий, которые затем поставляют вооружение и боеприпасы Украине.
Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, после чего свои должности покинул весь состав правительства. Зеленский позднее внёс кандидатуру Сергея Корецкого. 16 июля парламент утвердил новым премьер-министром Украины.
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