МИД РФ пообещал соразмерный ответ при размещении Сеулом комплексов Typhon

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», — указал он, отвечая на вопрос об ответных действиях Москвы в случае развертывания Сеулом на территории страны американского ракетного комплекса Typhon.
При этом Руденко отметил, что в настоящий момент МИД России не имеет сведений о намерениях Республикой Корея пойти на такой шаг.
Американские ракетные комплексы Typhon могут использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью полета порядка 2 тыс. км.
Полный текст интервью будет опубликован в 13:15 мск.