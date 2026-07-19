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МИД РФ пообещал соразмерный ответ при размещении Сеулом комплексов Typhon

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия отреагирует соответствующе в случае размещения Республикой Корея на своей территории американского комплекса Typhon. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: РИА "Новости"

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», — указал он, отвечая на вопрос об ответных действиях Москвы в случае развертывания Сеулом на территории страны американского ракетного комплекса Typhon.

При этом Руденко отметил, что в настоящий момент МИД России не имеет сведений о намерениях Республикой Корея пойти на такой шаг.

Американские ракетные комплексы Typhon могут использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью полета порядка 2 тыс. км.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:15 мск.

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