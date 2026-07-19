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140 дронов за ночь: Россия отразила массированную атаку ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации заявило об отражении массированной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля.

Министерство обороны Российской Федерации заявило об отражении массированной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля. Дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России и прилегающими акваториями были перехвачены и ликвидированы 140 дронов самолетного типа.

Наиболее интенсивные налеты фиксировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областях, а также в Московском регионе и Краснодарском крае. Средства ПВО также работали по целям над Республикой Крым, Азовским и Черным морями.

Ранее утром МО РФ сообщило о нанесении массированного ответного удара высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим узлам в Киеве, Киевской области и порту «Южный» Одесской области. В ходе операции были поражены киевские заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан», цеха компании «Оаклайн», сортировочный центр «Новой почты», а также логистический центр «Антел Пропертис» в Тарасовке и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской области.

Читайте материал: «“Заряжены и продолжаем”: Россия нанесла мощнейший баллистический удар по Киеву».

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