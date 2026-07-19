140 дронов за ночь: Россия отразила массированную атаку ВСУ

Ранее утром МО РФ сообщило о нанесении массированного ответного удара высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим узлам в Киеве, Киевской области и порту «Южный» Одесской области. В ходе операции были поражены киевские заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан», цеха компании «Оаклайн», сортировочный центр «Новой почты», а также логистический центр «Антел Пропертис» в Тарасовке и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской области.