Хегсет: Гибель двух военнослужащих лишь укрепила настрой США на войну с Ираном

Напомним, двое американских военных погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по объектам США в Иордании. Силы Пентагона и союзников отражали атаку баллистических ракет и дронов, когда были понесены потери. Четверо военнослужащих попали в госпиталь, ещё несколько отделались лёгкими ранениями. А сегодня КСИР нанёс удары по двум военным объектам США в Кувейте. Беспилотники атаковали склад боеприпасов сухопутных войск в лагере Аль-Удейри и радиолокационную систему ЗРК Patriot, а под удар также попал радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем. Иранские военные назвали атаку двойным ударом возмездия.