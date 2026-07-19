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Хегсет: Гибель двух военнослужащих лишь укрепила настрой США на войну с Ираном

Гибель двух американских военнослужащих в Иордании усиливает настрой США на ведение боевых действий против исламской республики. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети X, комментируя заявление Центрального командования Вооружённых сил США.

Источник: Life.ru

«Их жертва лишь укрепляет нашу решимость», — подчеркнул министр обороны.

Напомним, двое американских военных погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по объектам США в Иордании. Силы Пентагона и союзников отражали атаку баллистических ракет и дронов, когда были понесены потери. Четверо военнослужащих попали в госпиталь, ещё несколько отделались лёгкими ранениями. А сегодня КСИР нанёс удары по двум военным объектам США в Кувейте. Беспилотники атаковали склад боеприпасов сухопутных войск в лагере Аль-Удейри и радиолокационную систему ЗРК Patriot, а под удар также попал радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем. Иранские военные назвали атаку двойным ударом возмездия.

Онлайн-хроника конфликта на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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