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«Сегодня точно не финал»: Минобороны потроллило Зеленского футбольным мемом

Российское Минобороны опубликовало необычное сообщение после ночной атаки по Украине — ведомство использовало футбольный мем с намёком на продолжение противостояния.

Источник: Life.ru

На изображении показан запуск ракеты с надписью «Сегодня точно не финал» и «Заряжены и продолжаем». Публикация появилась после заявления ведомства о массированном ударе по объектам украинской военной промышленности.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля российские войска применили высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В ведомстве заявили, что целями стали предприятия Киева и Киевской области, связанные с производством ракет, компонентов для БПЛА и военной логистикой. Среди поражённых объектов российская сторона назвала предприятия «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Артём», «Меридиан» имени Королёва и «Оаклайн». Также сообщалось об ударе по логистическому центру в Киевской области и топливным резервуарам в порту «Южный» Одесской области. Поражены и объекты, связанные с выпуском ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, а также производством комплектующих для беспилотников.

Напомним, что сегодня, 19 июля, пройдёт финал ЧМ-2026 по футболу. За главный трофей планеты поспорят сборные Испании и Аргентины.

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