Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправилась в Нью-Йорк на финал чемпионата мира по футболу 2026 года на военном самолете из-за отмены ее коммерческого рейса авиакомпании Delta Air Lines в связи с плохими погодными условиями, сообщило правительство страны. По информации El Universal, рейс 2973 был отменен из-за неблагоприятной погоды и низкого качества воздуха в Нью-Йорке. Шейнбаум традиционно летает коммерческими рейсами и принципиально отказывается от частных бортов.
Самолет Министерства национальной обороны Мексики доставит президента в Нью-Йорк вечером 18 июля. Правительство объяснило решение исключительными обстоятельствами.
Шейнбаум всегда подчеркивала приверженность экономии государственных средств и избегала использования правительственного авиапарка для личных и рабочих поездок. Однако отмена рейса в последний момент не оставила альтернатив.
Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Аргентины и Испании, состоится 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Ожидается, что президент Мексики посетит матч вместе с официальной делегацией.
Ранее Шейнбаум уже посещала международные мероприятия коммерческими рейсами, включая саммиты G20 и ООН. Ее решение лететь военным бортом вызвало дискуссии в мексиканских СМИ, однако правительство назвало это вынужденной мерой.
В мае 2026 года Шейнбаум уже совершала рабочий визит в Чили на коммерческом рейсе, что широко освещалось в прессе как пример экономии. Кроме того, в прошлом году она раскритиковала бывшего президента за использование президентского самолета, пообещав продать его для финансирования социальных программ.
Почему чемпионат мира не спас экономику Мексики от стагнации.
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