Президент Мексики полетела на финал ЧМ военным бортом

В мае 2026 года Шейнбаум уже совершала рабочий визит в Чили на коммерческом рейсе, что широко освещалось в прессе как пример экономии. Кроме того, в прошлом году она раскритиковала бывшего президента за использование президентского самолета, пообещав продать его для финансирования социальных программ.