В НАТО назвали главное преимущество Европы перед Россией

Способность мобилизовать частный капитал — главное преимущество Европы перед Россией, Китаем и Ираном. Такое мнение в интервью Financial Times высказал основатель венчурной компании Lakestar и председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс.
«Наше самое большое преимущество перед Китаем, Ираном и Россией заключается в том, что мы можем мобилизовать частный капитал. В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает», — пояснил он.
Хоммельс признал, что американские венчурные фонды помогли европейским оборонным стартапам, однако подчеркнул, что общее управление должно оставаться за Европой. По его словам, в случае обострения обстановки руководство обязано быть готовым «отдавать приоритет европейским интересам».
Текущий год, как считает Хоммельс, станет решающим для европейских оборонных стартапов: именно сейчас им предстоит доказать эффективность своих технологий и получить военные контракты. Он также призвал европейские оборонные компании активнее объединяться — это, по его мнению, позволит создать более крупных игроков и повысить шансы на победу в закупочных сделках.
Отдельно Хоммельс затронул тему технологического суверенитета. Недавние ограничения США в отношении моделей искусственного интеллекта Anthropic он назвал сигналом для Европы.
«Если вы не поняли этого и все еще верите в сказки, которые вам рассказывают продавцы американских технологий, то это безответственно. Вы должны быть настолько независимы, насколько это возможно, а это касается как технологий, так и их финансирования», — заявил глава NIF.
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