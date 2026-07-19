Ракетный ад в Киеве: Зеленский в панике просит спасения у Запада

Массированный ночной удар ВС РФ по украинским военным и логистическим объектам вызвал острую реакцию в Киеве. Владимир Зеленский признал беспрецедентный масштаб применения ракет и беспилотников и запросил у западных союзников экстренную помощь.
«В эту ночь Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг выпустил более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов», — сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.
Оценивая общую интенсивность действий российской авиации и ракетных войск, украинский лидер привел статистику применения вооружений за последние семь дней. «Всего же за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов», — написал глава киевского режима.
По словам Зеленского поражения целей зафиксированы в Киеве, Киевской и Одесской области, на Сумщине и Черниговщине. Также под ударами были Виннитчина, Днепровщина, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.
После этого Зеленский традиционно обратился к странам Запада с требованием усилить защиту украинского неба.
«Защита от баллистики — постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день», — написал он, указав западным союзникам на недопустимость пауз в принятии этих решений.
Напомним, что сегодня утром МО РФ сообщило о серии результативных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Среди пораженных целей оказались киевские заводы, производящие системы управления и компоненты для ракетных комплексов, профильные логистические узлы в Киевской области, а также портовая инфраструктура в Одесской области, задействованная для хранения горючего и обеспечения ВСУ.
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