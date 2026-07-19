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Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал сегодняшние удары по военным объектам в украинской столице одной из наиболее масштабных атак.

Источник: Reuters

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Он назвал защиту от баллистических ракет главным приоритетом.

Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание «Страна.ua», это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.