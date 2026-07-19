Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву

Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание «Страна.ua», это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.