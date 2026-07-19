Япония боится утечек и создает ИИ на национальных языках

Правительство Японии создает новые международные структуры сотрудничества в сфере искусственного интеллекта с развивающимися странами и членами Евросоюза, чтобы сократить зависимость от США и Китая, сообщает Kyodo. Достигнуты договоренности с Индией о регулярном диалоге по ИИ и совместном создании центров обработки данных. Токио также начал диалог с Францией и налаживает контакты с Малайзией.
Япония и Индия сформировали систему регулярного двустороннего диалога по проблемам искусственного интеллекта. Страны будут сотрудничать в создании центров для обработки больших массивов информации.
Япония и Франция с июня начали диалог по ИИ с участием руководства ведущих частных компаний обеих стран. Токио также налаживает аналогичные контакты с Малайзией.
Япония обеспокоена тем, что власти США и американские корпорации ограничивают доступ к своим наиболее продвинутым разработкам. Токио опасается также утечки важной информации и намерен приложить усилия к созданию систем ИИ на национальных языках.
Новая стратегия Токио отражает стремление диверсифицировать технологическое партнерство и снизить риски, связанные с геополитической напряженностью между Вашингтоном и Пекином. Япония также рассчитывает укрепить свои позиции в сфере ИИ через сотрудничество с быстрорастущими экономиками Азии.
В июне 2026 года США ввели новые ограничения на экспорт передовых чипов для ИИ в Японию, что ускорило пересмотр токийской стратегии. Кроме того, в мае Китай объявил о запуске собственной языковой модели, закрыв доступ к ней для иностранных разработчиков.
Глава МО Японии призвал к дискуссии о ядерном оружии.
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