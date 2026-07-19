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Япония боится утечек и создает ИИ на национальных языках

Япония сокращает зависимость в сфере ИИ от США и КНР через Индию и Малайзию.

Правительство Японии создает новые международные структуры сотрудничества в сфере искусственного интеллекта с развивающимися странами и членами Евросоюза, чтобы сократить зависимость от США и Китая, сообщает Kyodo. Достигнуты договоренности с Индией о регулярном диалоге по ИИ и совместном создании центров обработки данных. Токио также начал диалог с Францией и налаживает контакты с Малайзией.

Япония и Индия сформировали систему регулярного двустороннего диалога по проблемам искусственного интеллекта. Страны будут сотрудничать в создании центров для обработки больших массивов информации.

Япония и Франция с июня начали диалог по ИИ с участием руководства ведущих частных компаний обеих стран. Токио также налаживает аналогичные контакты с Малайзией.

Япония обеспокоена тем, что власти США и американские корпорации ограничивают доступ к своим наиболее продвинутым разработкам. Токио опасается также утечки важной информации и намерен приложить усилия к созданию систем ИИ на национальных языках.

Новая стратегия Токио отражает стремление диверсифицировать технологическое партнерство и снизить риски, связанные с геополитической напряженностью между Вашингтоном и Пекином. Япония также рассчитывает укрепить свои позиции в сфере ИИ через сотрудничество с быстрорастущими экономиками Азии.

В июне 2026 года США ввели новые ограничения на экспорт передовых чипов для ИИ в Японию, что ускорило пересмотр токийской стратегии. Кроме того, в мае Китай объявил о запуске собственной языковой модели, закрыв доступ к ней для иностранных разработчиков.

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