Япония боится утечек и создает ИИ на национальных языках

Правительство Японии создает новые международные структуры сотрудничества в сфере искусственного интеллекта с развивающимися странами и членами Евросоюза, чтобы сократить зависимость от США и Китая, сообщает Kyodo. Достигнуты договоренности с Индией о регулярном диалоге по ИИ и совместном создании центров обработки данных. Токио также начал диалог с Францией и налаживает контакты с Малайзией.