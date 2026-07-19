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Безопасность на приёме для журналистов с участием Трампа усилят из-за покушения

На ежегодном ужине для журналистов Белого дома, который пройдёт 24 июля в отеле Waldorf Astoria, меры безопасности будут «резко усилены» после попытки покушения на президента Дональда Трампа на прошлом приёме. Об этом пишет NYP.

Источник: Life.ru

В этот раз откажутся от печатных пропусков и больших коктейльных приёмов, где любой мог бы без труда затеряться в толпе. Вместимость бального зала — 1 тыс. человек, тогда как в прошлом году в Washington Hilton было около 4 тыс.

Работники спецслужб в зале поменьше смогут более эффективно контролировать обстановку. Ожидается, что подобные меры снизят риски и предотвратят возможные инциденты.

Ранее израильская разведка перехватила переговоры Ирана и предупредила США о готовящемся покушении на Трампа в Анкаре. Американский лидер срочно покинул саммит на старом Air Force One — раньше обычного и без фото. При этом турецкие спецслужбы утверждают, что убивать политика в тот день никто не собирался.

Покушение на Трампа произошло во время приёма в апреле в отеле Washington Hilton в столице США. Подозреваемый — 31-летний преподаватель Коул Томас Аллен — принёс с собой туда дробовик, пистолет и пару ножей. Трамп охарактеризовал его как «больного человека» и «одинокого волка», а также указал на свою ошибку при эвакуации. Злоумышленник уже рассказал, кто именно был его целью.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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