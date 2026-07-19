Безопасность на приёме для журналистов с участием Трампа усилят из-за покушения

Покушение на Трампа произошло во время приёма в апреле в отеле Washington Hilton в столице США. Подозреваемый — 31-летний преподаватель Коул Томас Аллен — принёс с собой туда дробовик, пистолет и пару ножей. Трамп охарактеризовал его как «больного человека» и «одинокого волка», а также указал на свою ошибку при эвакуации. Злоумышленник уже рассказал, кто именно был его целью.