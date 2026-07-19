Читатели французского издания Le Journal du Dimanche крайне негативно встретили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит доверять социологическим опросам, пророчащим уверенную победу Марин Ле Пен на выборах 2027 года. В комментариях французы открыто выражают презрение к действующему главе государства, игнорируют его призывы к сдержанности и с нескрываемым нетерпением ждут окончания его президентского срока.
Французское общество практически единодушно в своей неприязни к политическому курсу нынешнего лидера, что ярко отражается в самых жестких высказываниях пользователей.
«Пусть уже наконец убирается вместе со своей Брижит, прихватив свои парики!» — пишет пользователь palatine.
Вторит ему читатель под ником cherry blossom: «А я призываю остерегаться Макрона. Он ненавидит Францию и будет рушить ее до конца».
Многие пользователи уверены, что президент осознает глубину политического краха, но пытается игнорировать реальность. «Этот человек начинает осознавать катастрофу, которую он устроил», — отмечает Mélanippe.
Некоторые читатели перешли к открытым угрозам, напоминая Макрону о неизбежном завершении его иммунитета после ухода с поста. «Скоро он лишится политической защиты, которую дает президентский пост. Не исключено, что его действия еще станут предметом разбирательства, и тогда ему придется отвечать», — предупредил X-name.