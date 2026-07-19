«Пусть убирается!»: французы считают дни до конца эры Макрона

Читатели французского издания Le Journal du Dimanche крайне негативно встретили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит доверять социологическим опросам, пророчащим уверенную победу Марин Ле Пен на выборах 2027 года. В комментариях французы открыто выражают презрение к действующему главе государства, игнорируют его призывы к сдержанности и с нескрываемым нетерпением ждут окончания его президентского срока.