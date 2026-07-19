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«Пусть убирается!»: французы считают дни до конца эры Макрона

Читатели французского издания Le Journal du Dimanche крайне негативно встретили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит доверять социологическим опросам, пророчащим уверенную победу Марин Ле Пен на выборах 2027 года.

Читатели французского издания Le Journal du Dimanche крайне негативно встретили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит доверять социологическим опросам, пророчащим уверенную победу Марин Ле Пен на выборах 2027 года. В комментариях французы открыто выражают презрение к действующему главе государства, игнорируют его призывы к сдержанности и с нескрываемым нетерпением ждут окончания его президентского срока.

Французское общество практически единодушно в своей неприязни к политическому курсу нынешнего лидера, что ярко отражается в самых жестких высказываниях пользователей.

«Пусть уже наконец убирается вместе со своей Брижит, прихватив свои парики!» — пишет пользователь palatine.

Вторит ему читатель под ником cherry blossom: «А я призываю остерегаться Макрона. Он ненавидит Францию и будет рушить ее до конца».

Многие пользователи уверены, что президент осознает глубину политического краха, но пытается игнорировать реальность. «Этот человек начинает осознавать катастрофу, которую он устроил», — отмечает Mélanippe.

Некоторые читатели перешли к открытым угрозам, напоминая Макрону о неизбежном завершении его иммунитета после ухода с поста. «Скоро он лишится политической защиты, которую дает президентский пост. Не исключено, что его действия еще станут предметом разбирательства, и тогда ему придется отвечать», — предупредил X-name.

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